WHA閉門會議 2友邦發言挺台
〔中央社〕台灣今年無法參與世界衛生大會（WHA），昨天開幕時除聖文森、帛琉為台灣公開發言外，另在閉門會議上，史瓦濟蘭及索羅門也表達支持台灣。
WHA昨天開幕，台灣議題成為會場討論焦點，首先在總務委員會的閉門會議上，先就友邦提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA是否納入議程進行討論，結束後則在全體會議上公開進行「二對二辯論」。
在公開的「二對二辯論」方面，由聖文森及帛琉衛生部長先後發言要求納入台灣為觀察員，對方則由中國大陸及古巴發言反對，最後大會否決排入議程。
其實昨天不只聖文森及帛琉衛生部長為台發言，據相關單位訊息掌握，在閉門的總務委員會上，就已上演同樣的「二對二辯論」是由史瓦濟蘭及索羅門發動支持台灣。
史瓦濟蘭衛生部長席蔓拉（Sibongile Simelane）在閉門會議上發言，表示中華民國台灣在國際支持下自2009年開始參與WHA，台灣的參與有效防止全球疫情擴散，各國不應在對抗疫情擴散戰役中缺席，讓台灣繼續以觀察員身分參與，符合所有會員國的利益，若發生疫情也將對全世界造成威脅，「中華民國台灣需要我們，我們也需要他們」。
另索羅門群島衛生部長凱圖吾（Tautai Agikimua Kaituu）也表示，支持將台灣參與WHA議案納入議程，衛生是基本人權，不應忽視2300萬人願意共同對抗全球衛生議題的意願，這違反了永續發展目標載明「不應遺漏任何人」的精神，且台灣對國際醫療貢獻有目共睹，排除台灣將不利於對抗全球傳染性疾病，強調WHO是專業國際衛生組織，並非為政治目的而聚會，因此索羅門支持台灣提案應納入議程。
至於反對者則由中國大陸及古巴發言，中方重申堅決反對將涉台案列入大會議程，強調中國政府連續8年同意台灣地區以中華台北名義、觀察員身分參與WHA，是在「一中原則」下經過兩岸協商做出的特殊安排。
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