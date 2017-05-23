北韓不明飛行器越界 南韓軍開火了！

南北韓非軍事區驚傳煙硝味，疑似北韓無人機跨界，南韓駐軍開火警告。（美聯社）

2017-05-23 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓又有新動作？傳今天下午在南韓江原道停戰線附近出現不明飛行器南下，南韓軍隊對此開火警告。

根據《韓聯社》報導，南韓江原道鐵原郡停戰線附近，今天下午出現疑似為北韓無人機靠近的狀況，並無視南韓駐軍廣播，南韓軍隊立刻開火警告，K-3機槍共發射出90多發子彈，不明飛行器隨即離開，目前尚未清楚無人機是否有穿越南北韓非軍事區。

鑑於這架不明飛行器極有可能是北韓軍無人機，南韓軍方正展開調查，並表示：「我軍隊持續保持警覺，並加強防空監視。」