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川習關係轉向變好？日媒：「交易外交」暗藏危機

2017-05-23  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕選前對中國提出多項批評的美國總統川普，近期因北韓問題態度大轉彎，還誇讚起中國領導人習近平。不過這場「交易外交」，日媒分析指出，背後藏有危機，早晚都會陷入僵局。

《日本經濟新聞》特別分析川普對中態度轉變分析，有中美相關人士透露，上月習近平訪美，針對中美貿易順差，中方準備了包括結構改革在內的全面對策，打算作為訪美的禮物，不過當時的川普只關心北韓問題，這讓中國完全猜錯方向，當時的川普還直言，雙方會談沒有取得成果。

不過隔日習近平罕見地「孤注一擲」，讓隨行的人離席，以私下會談為中心交流北韓問題，習先解讀中國與北韓的歷史，向川普介紹北韓是如何巧妙地利用大國之間的對立求生存的，以及中美若產生矛盾的話就正中北韓下懷。

為了說服川普，習近平還強調中國絕不認同北韓擁有核武器，並承諾為阻止北韓第6次核試，會加強對北韓的施壓，甚至提出具體的制裁措施，這讓川普對中的態度大轉變，甚至公開稱讚習，也為了取得中國協助，因此把「匯率操縱國」與「台灣問題」作為代價，與中國進行「交易」。

《日經》報導指出，這雖可能是川普風格的談判技巧，卻也隱藏巨大風險。「短期」來看，會讓中國認為只要在北韓問題上合作，其他事情美方就會自動讓步，其中還包含南海問題。等到「中期」時，「交易外交」遲早會出現「收支」失衡，將可能陷入僵局。

報導提到，中國最後並不會如美國期待，把北韓逼入到絕境，這會讓川普的不滿爆發，屆時南海也會發生新危機，等到2018中期選舉時，中國的貿易問題也很難再讓川普「心慈手軟」。《日經》最後指出，只要稍加思考就會發現，中美之間未來可能面臨各種各樣的糟糕局面。

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  • 川普對中態度大轉彎，《日經》報導卻指出，如此「交易」外交的背後藏有危機，美中關係早晚都會陷入僵局。（路透）

    川普對中態度大轉彎，《日經》報導卻指出，如此「交易」外交的背後藏有危機，美中關係早晚都會陷入僵局。（路透）

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