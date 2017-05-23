AlphaGo擊敗柯潔 人工智慧拿下首勝

棋王柯潔在對弈中頻頻陷入長考，不時抓頭、托下巴，面露難色，AlphaGo落子迅速，彼此用時差距巨大。（圖擷自YouTube）

2017-05-23 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋大戰今（23日）早10點30分開打，人機激戰逾4小時，人工智慧AlphaGo擊敗世界排名第一的中國圍棋高手柯潔，拿下首戰勝利，雙方將在週四（25日）進行第二場對弈。

人類代表柯潔執黑子先手，AlphaGo則與去年對戰南韓圍棋名將李世乭一樣，由台灣工程師黃士傑負責落子，雙方各有3小時思考時間，棋王柯潔在對弈中頻頻陷入長考，不時抓頭、托下巴，面露難色，而AlphaGo多在30秒內就落子，彼此用時差距逐漸拉大，當柯潔思考時間僅剩30分鐘時，AlphaGo尚餘2小時左右。

儘管在棋局尾聲的「收官」階段，柯潔竭力拉近差距，但最終仍以1目半之差落敗（依中國規則數棋，AlphaGo贏柯潔1/4子）；中國「棋聖」聶衛平觀看這場對決時感嘆：「AlphaGo的大局觀遠勝人類」。

雙方明天休兵一日，週四（25日）再進行第二戰，而第三戰則在週六（27日）；本次人機大戰，除了柯潔與AlphaGo單挑之外，還安排兩位人類棋手將分別與AlphaGo合作的配對賽，以及5位棋手組隊對抗AlphaGo的團體賽，這2場賽制將在週五（26日）進行。