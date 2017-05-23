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美軍神盾艦將退役 中媒擔心「台灣可能接收」

美國海軍提康德羅加級巡洋艦「碉堡山號」將在2019年退役，有中媒擔心，這艘神盾艦最後可能落腳台灣。（圖擷取自美國海軍官網）

2017-05-23  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍提康德羅加級巡洋艦「碉堡山號」（Bunker Hill）是目前美軍服役年數最久的「神盾艦」，即將在2019年退役，但目前退役之後該如何處置仍沒有定案，不過已有中媒擔心，這艘神盾艦最後可能落腳台灣。

中國官媒《環球時報》指出，「碉堡山號」多年來一直在亞太海域活動，同時也做為美國海軍的力量象徵，但由於經費緊縮，加上「碉堡山號」服役時間長、人員編制較多，美國軍方只好忍痛宣布「碉堡山號」將在2019年後退役封存，將成為裝備神盾系統和MK41垂直發射系統的首艘退役萬噸級戰艦。

報導指出，台灣海軍一直尋求引進「神盾艦」，藉由質量優勢對抗共軍的數量優勢，但計畫屢次受挫，不過美國有可能向台灣提供剛退役但性能依舊先進的「碉堡山號」，藉此平衡兩岸軍力平衡。

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