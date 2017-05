小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷

2017-05-23 07:13

〔即時新聞/綜合報導〕英國曼徹斯特體育館(Manchester Arena)於當地22日晚間舉辦一場演唱會,但演唱會近午夜結束時卻傳來2聲巨響,現場大批觀眾倉皇逃生,當地警方向媒體透露,爆炸造成至少19人死亡、50人受傷。

綜合外媒報導,事故發生當下,美國小天后亞莉安娜(Ariana Grande)的演唱會即將結束,數千名聽眾正準備散場,但卻傳來2起巨響,群眾尖叫聲四起並倉皇逃離,並有部分民眾受傷送醫,有網友指稱巨響是炸彈爆炸聲,但也有人說氣球爆炸。英國警方至今未證實爆炸是由什麼引起,但有目擊者指稱,爆炸地點位於體育館的售票處。

大批警員人力和救護車輛趕往現場,當地警方指體育館發生嚴重事故,爆炸造成至少19人死亡、50人受傷,小天后亞莉安娜本人則安然無事。警方還呼籲民眾不要前往當地,四周的地鐵站也即刻關閉因應。(更新時間08:37)

相關影片請見

Here's the moment when #ArianaGrande set end. EVERYONE, trying to get out of the arena as quick as possible. #ManchesterArena pic.twitter.com/9aHsEDi9ds