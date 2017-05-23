小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷

許多在現場的網友說可能是炸彈爆炸所引起。（圖截自太陽報）

2017-05-23 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）於當地22日晚間舉辦一場演唱會，但演唱會近午夜結束時卻傳來2聲巨響，現場大批觀眾倉皇逃生，當地警方向媒體透露，爆炸造成至少19人死亡、50人受傷。

綜合外媒報導，事故發生當下，美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）的演唱會即將結束，數千名聽眾正準備散場，但卻傳來2起巨響，群眾尖叫聲四起並倉皇逃離，並有部分民眾受傷送醫，有網友指稱巨響是炸彈爆炸聲，但也有人說氣球爆炸。英國警方至今未證實爆炸是由什麼引起，但有目擊者指稱，爆炸地點位於體育館的售票處。

大批警員人力和救護車輛趕往現場，當地警方指體育館發生嚴重事故，爆炸造成至少19人死亡、50人受傷，小天后亞莉安娜本人則安然無事。警方還呼籲民眾不要前往當地，四周的地鐵站也即刻關閉因應。（更新時間08:37）

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Here's the moment when #ArianaGrande set end. EVERYONE, trying to get out of the arena as quick as possible. #ManchesterArena pic.twitter.com/9aHsEDi9ds — Love Entertainment （@LoveShowbiz_） 2017年5月22日

當地警方向媒體透露，爆炸造成至少19人死亡與50人受傷。（美聯社）

英國曼徹斯特體育館於當地22日晚間舉辦一場演唱會，但演唱會結束時卻傳來2聲巨響，現場大批觀眾倉皇逃生。（圖截自推特）