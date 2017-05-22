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粉絲別哭！ 文在寅爆紅帥保鑣辭職了

崔榮宰因太帥爆紅。（圖擷自《韓國時報》）

2017-05-22  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅的超帥保鑣崔榮宰（Choi Young-jae，譯音）最近迷倒一大票韓國女性，不過他日前表示已經辭去保護總統工作，並說爆紅「太不真實」，希望大家把焦點放在文在寅身上。

崔榮宰接受《韓國時報》（The Korea Times）專訪表示，對自己突然成為國際媒體焦點感到意外，他謙虛說「雖然感覺不錯，鎂光燈聚焦一直關注，但應該是要注意總統而不是我，我不想出風頭！」

報導指出，崔榮宰今年36歲，已婚育有2女，過去曾擔任南韓特戰部隊勤務10年，過去也曾被派駐黎巴嫩和阿拉伯聯合大公國，為聯合國維和部隊成員。

崔榮宰表示，目前已暫停擔任文在寅保鑣，並表示將全力陪伴家人，至於停工期間收入則由擔任英文老師的妻子負擔。

他也說，自己本身就是文在寅長期支持者，因此擔任文在寅保鑣，「我只想在幫助文在寅完成長久以來重建國家的夢想，發揮了自己微小的作用。」

崔榮宰（中）稱自己是文在寅（左）的長期支持者。（圖擷自《韓國時報》）

崔榮宰是特種部隊成員。（圖擷自《韓國時報》）

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