南韓驚現「蜘蛛女」 徒手攀爬555公尺大樓

2017-05-22 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾高達555公尺的摩天大樓「樂天世界塔」，日前出現一名驚奇「蜘蛛女」，竟然只靠著雙手就從一樓爬到樓頂，全程僅花了2小時29分。

據《韓國時報》報導，原來這名女子是南韓頂級攀登好手金佳音（Kim Ja-in），她在攀登樂天世界塔時，除了一條安全索保護避免墜落之外，她可以說是一路徒手攻頂。

從2009年以來，金佳音贏得25次國際攀岩世界杯聯賽和11次亞洲錦標賽，2020年東京奧運將首次納入攀登賽事，她也將出場參賽。

相關影片請見：