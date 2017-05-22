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登頂前最後一哩路 珠峰的「希拉蕊階梯」崩塌了

珠峰東南路線最後衝頂，必須經過一段12公尺高、幾乎垂直的岩石斷面，該斷面被命名為「希拉蕊階梯」。圖為2009年原貌。（圖擷自summitpost）

2017-05-22  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕2015年4月尼泊爾發生規模8.1的大地震，引發世界第一高峰珠穆朗瑪峰山致命雪崩，造成至少19人喪生，這此大地震除了雪崩，可能也改變了穆朗瑪峰山的樣貌，英國登山家日前登頂後證實，攻頂前所面臨最後一關「希拉蕊階梯」（Hillary Step）已經崩塌不復存在。

根據英國廣播公司（BBC）報導，珠峰東南路線最後衝頂，必須經過一段12公尺高、幾乎垂直的岩石斷面；1953年，紐西蘭探險家埃德蒙·希拉蕊（Edmund Hillary）和嚮導諾蓋（Tenzing Norgay）翻過這個斷面，成為紀錄上第一個登頂成功的登山隊伍，此後，這個岩石斷面就被命名為「希拉蕊階梯」。

早在2016年，就有照片顯示出「希拉蕊階梯」樣貌似乎出現了變化，但是由於積雪的緣故，無法判斷，不過英國登山家莫斯戴爾（Tim Mosedale）在今年5月12日登頂後，證實了「階梯」的現狀，他在臉書上表示，去年曾攀登過，但也因大雪而無法判斷狀況，「不過今年，我可以證明，「希拉蕊階梯」已不復存在了。」

登山家認為，「希拉蕊階梯」的崩塌可能是2015年尼泊爾大地震造成的；雖然積雪覆蓋的岩坡比起岩石斷面更容易攀登，但同時也可能造成堵塞「瓶頸」，對於那些已經面臨低氧、凍傷的人而言，這是非常危險的情況。

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