挺台參與WHA 友邦曾與世衛官員爆舌戰

2017-05-22 01:04

〔中央社〕台灣參與世界衛生大會（WHA）獲得盟友支持，據了解，今年友邦駐日內瓦代表團曾3度聯合與世衛秘書處聯繫，還跟秘書處官員爆發舌戰。

友邦官員也向世衛秘書長陳馮富珍當面要求，希望繼續邀請台灣出席WHA，其中美國衛生部長普萊斯（TomPrice）曾親自致函給陳馮富珍，促其本於專業邀請台灣出席大會。

駐日內瓦代表處今天下午邀請世衛宣達團等民間團體，及民進黨立委邱泰源、林靜儀及時代力量立委高潞．以用等人針對WHA議題召開座談會。

駐日內瓦代表陳龍錦致詞時透露，雖然今年未獲受邀出席WHA，但台灣今年獲得友邦與理念相近國家強大的支持，助我力道和頻率屬「近年罕見」。

陳龍錦說明，除美國衛生部長普萊斯曾親自致函給陳馮富珍，促其本於專業邀請台灣出席大會外，這段時間美國還有3位高層官員當面洽請陳馮富珍邀請台灣出席。

此外，在友邦協助部分，有11個友邦為台灣提案，計14個友邦致函給秘書處，其中友邦駐日內瓦代表團更曾3度聯合與秘書處聯繫，除與秘書處官員爆發舌戰外，並當面要求陳馮富珍繼續邀請台灣出席WHA。

他表示，今年包括美國、日本與加拿大等7個重要國家支持台灣參與WHA，他們所交的會費總和占WHO年度會費收入56%以上，對WHO具有影響力。