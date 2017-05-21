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獸性大發？ 海獅港邊躍起將小蘿莉拖下海

有位小女孩坐在港邊時，一頭海獅突然躍起，咬住小女孩的白色連身裙，將她拖入海中。（圖擷自YouTube）

2017-05-21  16:00

〔即時新聞／綜合報導〕一隻海獅出沒在加拿大史提夫斯頓港（Steveston），吸引許多遊客目光，不料海獅突然躍起把一名小女孩給直接拖入海中，頓時尖叫聲四起，一名男子奮勇跳進水裡將女孩救起，所幸這此事件無人受傷。

在加拿大史提夫斯頓港（Steveston），有一隻海獅游進港內，在港邊探頭探腦，許多遊客發現後，紛紛停下腳步來觀賞海獅悠哉地游水，還有民眾拿出手機拍攝海獅在港內的畫面，有位小女孩發現海獅後也興奮的靠近欣賞，之後這名女孩坐在港邊時，這頭海獅突然躍起，咬住小女孩的白色連身裙，將她拖入海中，頓時尖叫聲四起。

一名男子見狀後立刻跳進水裡，將女孩從海水中救起，兩人在旁邊的遊客攙扶下上岸，小女孩飽受驚嚇被家人帶離現場，驚險場面都被手機給拍了下來，所幸這此事件無人受傷；為何海獅突然將女孩拖入海中？原因還有待專家解釋。

相關影片請見：

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  • 小女孩直接被海獅拖入海中，頓時尖叫聲四起。（圖擷自YouTube）

    小女孩直接被海獅拖入海中，頓時尖叫聲四起。（圖擷自YouTube）

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