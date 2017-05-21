| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田徑》鄔惟喬亞青少5000公尺競走摘金 締造台灣競走史新頁
 首頁 > 國際

空中驚魂！摩天輪車廂翻轉 3人墜地4人受傷

摩天輪的車廂突然上下翻轉，造成3名遊客重摔落地。（圖擷自《CNN》）

2017-05-21  10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州湯森港（Port Townsend）的「杜鵑花嘉年華」（Rhododendron Festival）遊樂園，上週四（18日）晚間發生一起意外事故，一座高30呎（約9公尺）的小型摩天輪的車廂，在運轉至高空時突然上下「翻轉」，造成車廂內3名遊客從空中垂直墜落地面，其中一名59歲婦人傷重命危，另一對母子則受到輕傷，但地面上一名男子也被壓傷。

綜合美媒報導，目擊者向警方表示，事發時現場先傳出一聲巨大聲響，摩天輪似乎有部分零件掉落，接著3名遊客搭乘的車廂就上下翻轉，3人雖試圖努力抓住欄杆，但最後仍從約6公尺的空中重重墜落地面，其中59歲婦人身上多處骨折，傷勢嚴重，另一對47歲與7歲母子則傷勢較輕，3人都被緊急送醫急救。

意外發生後，摩天輪隨即暫停營運，警方也已介入調查，遊樂園也表示會配合當地警方調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墮地 意外 摩天輪 美國 遊樂園
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：空中驚魂！摩天輪車廂翻轉 3人墜地4人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.