空中驚魂！摩天輪車廂翻轉 3人墜地4人受傷
2017-05-21 10:36
摩天輪的車廂突然上下翻轉，造成3名遊客重摔落地。（圖擷自《CNN》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州湯森港（Port Townsend）的「杜鵑花嘉年華」（Rhododendron Festival）遊樂園，上週四（18日）晚間發生一起意外事故，一座高30呎（約9公尺）的小型摩天輪的車廂，在運轉至高空時突然上下「翻轉」，造成車廂內3名遊客從空中垂直墜落地面，其中一名59歲婦人傷重命危，另一對母子則受到輕傷，但地面上一名男子也被壓傷。
綜合美媒報導，目擊者向警方表示，事發時現場先傳出一聲巨大聲響，摩天輪似乎有部分零件掉落，接著3名遊客搭乘的車廂就上下翻轉，3人雖試圖努力抓住欄杆，但最後仍從約6公尺的空中重重墜落地面，其中59歲婦人身上多處骨折，傷勢嚴重，另一對47歲與7歲母子則傷勢較輕，3人都被緊急送醫急救。
意外發生後，摩天輪隨即暫停營運，警方也已介入調查，遊樂園也表示會配合當地警方調查。
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