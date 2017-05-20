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想進行雙邊對話？北韓要美國先做到這件事...

2017-05-20  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府近來釋出善意，有意與北韓進行對話。北韓對此表示，要與美國對話的前提，就是美國必須先收回「帶有敵意的政策」。

綜合外媒報導，北韓駐聯合國副大使金仁龍（Kim In Ryong，音譯）向媒體談到，「就如大家所知道的，美國想要進行對話。」他強調，「但最重要的不是談話，而是行動。」

金仁龍說，「收回對北韓帶有敵意的政策，是解決一切朝鮮半島問題的根本做法。」

美國總統川普先前接受媒體專訪時表示，時機若對，願意與北韓領導人金正恩會面。北韓外務省北美局局長崔善姬在一次受訪時回應，「條件成熟的話，可以和川普政府對話。」

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  • 北韓駐聯合國副大使金仁龍表示，美國必須收回敵對政策，雙方才有對談的可能。（法新社）

    北韓駐聯合國副大使金仁龍表示，美國必須收回敵對政策，雙方才有對談的可能。（法新社）

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