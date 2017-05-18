柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平

2017-05-18 01:15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普17日首度就柯米備忘錄爭議發言，自認史上政治人物沒人比他所受到的對待還糟糕與不公平。

川普藉由在康乃狄克州新倫敦的美國海岸防衛隊學院向畢業生發表演說時透露心聲，指稱事情不會永遠公平，能做的只有低頭奮戰到底，「絕對，絕對，絕對不要放棄。事情會有好結果。」

紐約時報16日報導，根據上週突遭美國總統川普開除的聯邦調查局（FBI）局長柯米的一份備忘錄記載，川普在今年2月在白宮與柯米會面時，曾要求柯米停止調查因隱瞞與俄羅斯高官私下接觸而下台的白宮國家安全顧問弗林，為迄今川普企圖直接影響司法部與FBI就川普幕僚與俄羅斯間的關係之調查的最明確證據。