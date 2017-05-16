畢卡索這幅畫 賣了13.5億元

繪畫大師畢卡索的「Seated Woman in Blue Dress（坐著的藍色連衣裙女子）」，在紐約以4500萬美元（約新台幣13億5000萬元）售出。（法新社）

2017-05-16 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕已故繪畫大師畢卡索的「Seated Woman in Blue Dress（坐著的藍色連衣裙女子）」，在紐約以4500萬美元（約新台幣13億5000萬元）拍賣售出。

據《BBC》報導，畢卡索畫作價格最高的，是2015年於佳士得拍賣中賣出的「Women of Algiers（阿爾及爾的女人）」，以1億7900萬美元（約新台幣53億7700萬元）成交，這也是拍賣歷史中單一畫作最高的成交金額。

「Seated Woman in Blue Dress」這幅畫漲幅相當大，因為在6年前賣給一位美國收藏家時，是以2600萬美元（約新台幣7億8000萬元）賣出。