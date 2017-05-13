台南正妹將代表夏威夷 爭奪美國小姐后冠

台南女孩郭瑞荺（Julie Kuo）自小隨家人移民至美國夏威夷，她將代表當地角逐美國小姐后冠。（圖擷自「Julie Kuo 郭瑞筠」臉書）

2017-05-13 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕台南女孩郭瑞荺（Julie Kuo）自小隨家人移民至美國夏威夷，她去年參加夏威夷小姐選美比賽榮獲第一，現在她將為夏威夷出征，和全美各地佳麗一較高下，爭奪美國小姐后冠。

據《ABC》報導，這次美國小姐選美比賽相當特別，全美共有5位移民女性，將在明日於拉斯維加斯和其他佳麗角逐后冠。她們分別是夏威夷小姐郭瑞荺、北達科他州小姐Raquel Wellentin、康乃狄克州小姐Olga Litvinenko、紐澤西州小姐Chhavi Verg，以及De Los Santos等5人。

這5名女孩給自己在美國小姐選美大賽中設定的目標，就是全力以赴，不要留下任何陰影。5位佳麗都是年幼時移民至美國，現在都有美國公民身分，她們相信，只要付出努力，任何事情都有可能做到。

郭瑞荺10歲移民夏威夷，去年6月從夏威夷大學畢業後，在去年11月6日力壓群芳，成為夏威夷小姐。郭瑞荺曾指出，台灣和夏威夷就像是她的父親和母親一樣，都有著特別的親情涵義，讓她有力量繼續往前邁步。