美VR性愛新服務 把妻子變成AV女優

2017-05-12 16:26

〔編譯陳正健／綜合報導〕您的性愛對象總是一成不變嗎？為此，美國成人科技公司「VR Bangers」推出一種線上服務，男性在與女友或妻子做愛時，只要戴上虛擬實境（VR）頭罩顯示器，就能享受與AV女優上床的快感！

英國《太陽報》報導，「VR Bangers」發佈一段廣告影片，片中一名男子在床上念念有詞，對於與伴侶反覆做愛感到厭倦。

之後，男子戴上VR頭罩顯示器，眼前的女伴竟然搖身一變，化身為性感的AV女優，兩人一同享受激情床戰。

「VR Bangers」發言人表示，無論男性多愛自己的妻子，與同一個人做愛百萬次，都不會像第一次發生關係時那樣有趣。

該發言人指出，男性只要在與伴侶做愛時，戴上VR頭罩顯示器，就會有即時的色情體驗，感覺自己與另一女伴交歡。

不過，「VR Bangers」負責人阿布拉莫維奇（Daniel Abramovich）也承認，許多女性可能不會對這種角色扮演感到愉悅。