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教育獨立於政治！ 文在寅宣布廢除國編版歷史課本

南韓新任總統文在寅宣布廢除前朝的國編歷史課本，強調教育獨立於政治。（法新社）

2017-05-12  16:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓新任總統文在寅在選舉期間，曾承諾當選後會廢除國編版歷史教科書，如今上任短短3天就履行承諾，今（12）日南韓新政府表示，即刻起中止前總統朴槿惠所推行的國編歷史教科書政策。

根據《韓聯社》報導，青瓦台首席發言人表示，文在寅為了讓歷史教育「正常化」，已經下令廢除由國家編訂的歷史教科書，明年起，各級學校可以使用通過審核的各版本歷史教材；發言人稱，國定歷史教材是罷黜百家、守舊愚民和黨同伐異、撕裂民意的象徵，打破歷史一言堂，體現了總統確保教育獨立於政治的決心。

南韓從1974年開始，在朴槿惠父親朴正熙的軍事專制政權下，一直擁有統一編訂歷史課本的權力，一直到2010年才全面開放南韓各級學校，能自由選用民間出版的歷史課本。

不過在2015年10月，朴槿惠以中學歷史教材意識形態不中立，否定國家正統性為由，宣布收回民間自編教科書權力，國、高中的歷史課本將只有「國編版」，預定2017年上路，此消息傳出後立刻引發爭議，當時南韓的在野黨、歷史學界、教育界都大力反對。

由於朴槿惠去年12月遭韓國國會彈劾，政令急踩煞車，現新政府決定中止該政策，讓這場韓國版課綱爭議告一段落。

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