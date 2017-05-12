太極宗師完勝3名橄欖球員？球員發文揭真相
一段太極宗師輕鬆躲過3名橄欖球隊成員攔截的影片瘋傳，讓網友直呼內容太扯。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近網路瘋傳一段2013年的中國節目片段，內容是太極拳世界冠軍單挑3名橄欖球隊成員，只見太極宗師輕鬆帶球躲過球員多次攔截，讓網友直呼內容太扯，質疑節目造假，其中一名球員10日在微博上發文向大眾道歉，稱他們「欺騙了電視機前的觀眾，違背了體育道德和體育精神」。
日前中國「格鬥狂人」徐曉冬打爆「太極傳人」」魏雷，讓外界質疑傳統武術的實戰性，有網友開始瘋傳一段中國節目《誰與爭鋒》在2013年的片段，節目內容是太極拳世界冠軍、陳氏太極拳第12代傳人王占海單挑3名欖球隊前鋒，節目中王占海帶球突破，面對3名球員各種攔截，都能輕鬆化解，最後達陣，令球員們對太極大師讚不絕口。
誇張的節目效果讓網友紛紛質疑真實性，網友酸：「為了獎學金也是拼了」、「這是表演系學生吧」、「大師用的是內功，直接損害球員大腦」，另外也有網友痛批這些球員的專業性，稱他們的攔截根本不是橄欖球防守動作，速度也超緩慢。
面對各界質疑，其中一名橄欖球選手李鐵托在10日發文向眾人道歉，這名當時是中國農業大學的橄欖球主力球員表示：「向廣大觀眾們道歉，節目中的我沒有展現出真實的防守，欺騙了電視機前的觀眾。」
李鐵托說影片內容都是在節目單位的授意下完成，一開始他們用真正的橄欖球技巧防守，結果王占海被擒抱倒地還傷到肩膀，劇組警告他們，這樣去防守，節目會變得毫無看點，希望球員們能配合演出；隨後的比賽中，球員擔心太極大師又受傷，所以在完全違背橄欖球防守原則的情況下對王占海進行防守，才有這段影片。
李鐵托強調，他本以為這段影片因有「嚴重的邏輯漏洞」和「不合理的情節」而不會播出，不料製作單位經過剪輯後，展現出太極高手壓倒性獲勝的場面；最後，李鐵托稱球員並沒有從王占海那邊得到好處，自認當時社會經驗不足，有些事情沒做對，並不想參與武林之間的鬥爭。
相關影片請見：陳式太極拳第十二代傳人王占海單挑三位橄欖球運動員
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