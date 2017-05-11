普廷打冰球摔得四腳朝天 否認與FBI局長被炒有關

俄羅斯總統普廷在索契參加冰球比賽，不過在比賽過程中，普廷和隊友衝撞，四腳朝天摔倒在地。（路透）

2017-05-11 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯強人普廷（Vladimir Putin）因擅長多項運動還會開戰鬥機而被視為硬漢，他於當地時間10日在索契（Sochi）出席冰上曲棍球比賽，不過在場下跟其他選手一樣被撞翻，在冰上摔得四腳朝天。

綜合外媒報導，現年64歲的俄羅斯總統普廷在索契參加夜間冰球聯賽，普廷大顯神威，身穿紅色球衣背號11號的他一個人獨進7球，最終以17:6大勝對手，不過在比賽過程中，普廷和隊友衝撞，四腳朝天摔倒在地；該夜間冰球聯賽於2012年在普廷的倡議，以及俄羅斯退役冰球國手的支持下成立，其宗旨在於吸引俄羅斯民眾參與體育運動以及普及冰球運動。

普廷年年就會親自下場比賽，除了柔道外，冰球是普廷最愛的運動之一，他曾在受訪時表示，他退休後想當冰球選手。

另外普廷在比賽前接受了，接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問，被問到美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）被開除會如何影響美俄關係，普廷說道：「毫無影響，你的問題讓我覺得很無厘頭，請不要生氣；我們和這件事情一點關係都沒有，川普總統只是按照他的職權行事。」