川普、文在寅首次通話 同意合作解決北韓問題

2017-05-10 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕週三（10日）剛走馬上任的南韓總統文在寅，當天就與美國總統川普（Donald Trump）進行首次通話，青瓦台指出，兩人同意密切合作，以解決北韓問題。

《韓聯社》、《路透》報導，青瓦台在一份聲明中指出，文在寅與川普在南韓當地時間週三晚上10時30分（台灣時間晚間9時30分）進行約30分鐘通話，文說，南韓與美國的聯盟比任何時候都還重要，因為朝鮮半島的局勢日趨嚴峻。

川普則對南韓人選出文在寅當總統表示尊重，並告訴文，北韓擁核雖然是相當複雜的問題，但這是可以解決的。

這通電話代表了文在寅與川普兩人第一次接觸。