FBI局長慘被裁 維基解密調侃：我們願意聘僱！

柯米無語問蒼天。（美聯社）

2017-05-10 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨天（9日）決定開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），據傳柯米本人是看電視才知情；維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）今天在推特調侃，很樂意聘僱柯米，幫助調查美國政府！

綜合外媒報導，川普昨天裁掉柯米，引發各界議論，美國民主黨和共和黨都為柯米抱不平，共和黨員認為此舉將加深議會對立，今天連令美國政府頭痛的阿山吉都忍不住參戰，還宣稱維基解密願意聘用柯米。

阿山吉在推特發文調侃，「維基解密很樂意聘用柯米，讓他幫助我們管理維基位於華盛頓的辦公室，他應該會樂意用適當的方法調查美國政府。」他在另一則貼文則說，「柯米被解僱，給了維基解密一個很大福利。他會參加2020年選舉嗎？」

維基解密推特也發文，「如果柯米或其他前FBI官員，想了解為何被解僱的資訊，我們願意提供協助！」

報導指出，無論柯米未來動向如何，都不可能與做為情報界敵對的維基解密合作。過去中情局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）也曾批評，維基解密是美國敵對試圖傷害美國政府的工具。