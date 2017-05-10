| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

FBI局長慘被裁 維基解密調侃：我們願意聘僱！

柯米無語問蒼天。（美聯社）

2017-05-10  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨天（9日）決定開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），據傳柯米本人是看電視才知情；維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）今天在推特調侃，很樂意聘僱柯米，幫助調查美國政府！

綜合外媒報導，川普昨天裁掉柯米，引發各界議論，美國民主黨和共和黨都為柯米抱不平，共和黨員認為此舉將加深議會對立，今天連令美國政府頭痛的阿山吉都忍不住參戰，還宣稱維基解密願意聘用柯米。

阿山吉在推特發文調侃，「維基解密很樂意聘用柯米，讓他幫助我們管理維基位於華盛頓的辦公室，他應該會樂意用適當的方法調查美國政府。」他在另一則貼文則說，「柯米被解僱，給了維基解密一個很大福利。他會參加2020年選舉嗎？」

維基解密推特也發文，「如果柯米或其他前FBI官員，想了解為何被解僱的資訊，我們願意提供協助！」

報導指出，無論柯米未來動向如何，都不可能與做為情報界敵對的維基解密合作。過去中情局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）也曾批評，維基解密是美國敵對試圖傷害美國政府的工具。

廣告
  • 阿山吉調侃柯米。（圖擷自推特）

    阿山吉調侃柯米。（圖擷自推特）

  • 維基解密也推文調侃。（圖擷自推特）

    維基解密也推文調侃。（圖擷自推特）

  • 阿山吉不斷推文向柯米喊話。（圖擷自推特）

    阿山吉不斷推文向柯米喊話。（圖擷自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： FBI 柯米 維基解密 聯邦調查局（FBI） 阿山吉
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：FBI局長慘被裁 維基解密調侃：我們願意聘僱！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.