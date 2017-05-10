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海報宣傳「身為日本人真好」麻豆竟是中國人

2017-05-10  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本街頭最近出現一張宣傳海報，海報背景是日本國旗，國旗前面一名閉著眼睛微笑的正妹畫著粉色腮紅，旁邊寫著「身為日本人真好」（私 日本人でよかった），似乎在彰顯愛國主義，但卻有人發現海報上的正妹竟然是中國人。

綜合媒體報導，日本街頭近日張貼著宣傳海報，一名閉眼微笑的正妹，左方和下方用日語寫著「身為日本人真好」、「將榮耀放在胸口，舉起日本國旗」，背景是一面日本國旗，不過廣告上並未署名是哪個團體印製，意外引起日本網友討論；據當地媒體追蹤，此宣傳是日本神社團體「神社總部」所為，該組織以振興日本傳統為目的製作這張海報。

但卻被發現該海報上的正妹模特兒竟是中國人，從付費圖庫網《Getty Images》找到女模特兒照片，這張名稱為〈Beauty shot of a young woman〉的照片，明確標示著照片是在中國北京所拍攝，簡介中也寫著模特兒是中國人。

此海報誤植讓不少日本網友不滿批評：「身為日本人真好的模特兒，並不是日本人呢」、「證明了宣傳的粗糙及內容的空洞」、「這是對假裝自己是日本人的人嘲諷嗎」、「這事要被中韓網友嘲笑20年了」。

甚至還有網友重新改造海報內容，將它改為「我不是日本人」。

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  • 日本街頭最近張貼宣傳「身為日本人真好」的海報，卻被發現海報上的正妹竟然是中國人。（圖擷自twitter）

    日本街頭最近張貼宣傳「身為日本人真好」的海報，卻被發現海報上的正妹竟然是中國人。（圖擷自twitter）

  • 這張名稱為〈Beauty shot of a young woman〉的照片，明確標示著照片是在中國北京所拍攝，簡介中也寫著模特兒是中國人。（圖擷自《Getty Images》）

    這張名稱為〈Beauty shot of a young woman〉的照片，明確標示著照片是在中國北京所拍攝，簡介中也寫著模特兒是中國人。（圖擷自《Getty Images》）

  • 有網友重新改造海報內容，將它改為「我不是日本人」。（圖擷自twitter）

    有網友重新改造海報內容，將它改為「我不是日本人」。（圖擷自twitter）

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