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全球最佳外派地點 台灣奪下榜首！

台灣獲選為全球外派地點第1名。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-09  22:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣成為全球外派最佳地點第1名！奧地利《標準報》報導，全球被外派員工認為台灣是最佳外派地點，有64%駐台外派人員希望留在台灣3年以上，另有超過50%考慮長期留在台灣。

《中央社》報導，奧地利代表處今天表示，奧地利《標準報》本月6日週末版報導，在台工作的外派人員對台灣滿意度達到93%，成為全球最佳外派第點，有90%受訪者稱讚台灣熱情、好客。

報導指出，在台工作的外國人有64%希望在台灣待3年以上，另外有超過50%有考慮長駐台灣。此調查由全球最大旅外人士網站「InterNations」進行，訪問來自全球67個國家的企業外派人員。

其他最佳外派地點還包括馬爾他、厄瓜多、墨西哥、紐西蘭、哥斯大黎加、澳洲、奧地利、盧森堡及捷克等。台灣去年就曾獲選為旅外人士理想移居地的第1名，當時同樣由「InterNations」進行調查。

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