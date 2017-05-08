強國人賞杜鵑摧花 折花枝點火BBQ

有中國遊客將花枝折斷後，堆疊起來，點火燃燒烤肉。（圖取自《華西都市報-封面新聞》）

2017-05-08 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川涼山州多處高山杜鵑已陸續開花，但這些美杜鵑花海卻慘遭中國遊客「辣手摧花」，除了留下遍地垃圾，竟還有人折斷花枝，堆疊起來點火烤肉！

中國《華西都市報-封面新聞》報導，四川涼山州普格縣海口牧場杜鵑花海被譽為「涼山最美杜鵑花海」，吸引大量遊客在週末前來賞花，但7日上午，涼山網友轉發了海口牧場令人痛心的一番景象，除了滿地酒瓶、垃圾，還有前來賞花的遊客隨意折斷花枝，抱在手中拍照，甚至有人將杜鵑花連根挖起，放到卡車上載走。

涼山州會理縣龍肘山的杜鵑花海也吸引不少遊客賞花，但根據網友發布的一張照片，竟有人將花枝折斷後，堆疊起來，點火燃燒烤肉。

報導指出，涼山杜鵑花在彝語被稱為「索瑪花」，是涼山的迎賓之花，不少涼山網友對這些破壞行為感到痛心，直說「索瑪花在哭泣」。目前，普格縣森林公安局已對此事介入調查。

有遊客隨意折斷花枝，抱在手中拍照。（圖取自《華西都市報-封面新聞》）

有人將杜鵑花連根挖起，放到卡車上載走。（圖取自《華西都市報-封面新聞》）