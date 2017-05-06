福島核災影響 研究：每人多照1次X光、日人5次

2017-05-06 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核電廠2011年發生核災，雖至今已過6年，但一項研究卻發現，核災的影響其實遍及全球，全球人類額外吸入的輻射量相當於多照1次X光。

綜合報導指出，挪威空氣研究所（Norwegian Institute for Air Research）最近發表了首份全球性的福島核災輻射污染報告。報告指出，福島核災影響遍及全球，一般人在核災中吸收的輻射量約為0.1毫西弗，相當於多照了1次X光。不過在日本，平均每人的輻射吸收量卻是0.5毫西弗，相當於多照了5次X光。

挪威空氣研究所學者伊凡葛力歐（Nikolaos Evangeliou）說，福島核災所釋放的輻射，有超過八成輻射都沉積到海洋與南北兩極，因此對人類影響微乎其微，大家不要擔心。