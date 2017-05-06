阿根廷版「熔爐」 神父疑性侵逾20失聰兒童
阿根廷一所為聽障孩童設立的天主教學校，爆出神父性侵孩童案件，圖為涉嫌參與性虐待的亞裔修女小坂久美子。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷西北部曼多薩省（Mendoza），一所專為聽障孩童設立的天主教學校「安東尼奧普羅佛洛」（Antonio Provolo Institute），爆出20多名孩童疑遭神父性侵的性醜聞，一名涉嫌幫助神父性虐孩童的亞裔修女小坂久美子（Kosaka Kumiko，譯音）逃亡1個月後已自首，但卻否認犯下罪行。
綜合外媒報導，阿根廷一所名為「安東尼奧普羅佛洛」的天主教啟聰學校，1名曾受教的學生出面踢爆曾被神父科巴柯（Horacio Corbacho）強暴，事後修女小坂久美子叫她穿上尿布掩飾出血，全案才爆發。
現年42歲的小坂久美子從2004至2012年間都在該所啟聰學校任職，案件曝光後，她逃亡了一個月終在本周赴警局自首，她被指控替神父掩飾獸行外，也被控對學生肢體虐待，但她對上述種種全盤否認。
2名涉及性侵學生的神父科巴柯（Horacio Corbacho）及科拉迪（Nicola Corradi）已與另外3名男性職員一同被逮捕關押在多薩省某監獄內，其中科拉迪惡名昭彰，曾被控在義大利維洛納（Verona）的啟聰學校內，聯合其他20多名神職人員對弱勢孩童伸出魔掌，被害人達數百名。若他們遭定罪，將面臨10至50年不等的徒刑。
被害人向檢方表示，在學校的寢室、宿舍、花園及地下室等場合被神父要求口交、愛撫，進而慘遭性侵，反神職人員性侵的社運人士對於教廷對此事件置若罔聞表達憤怒，梵蒂岡則表示將派調查委員會至阿根廷曼多薩省了解此案。
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標題：阿根廷版「熔爐」 神父疑性侵逾20失聰兒童
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