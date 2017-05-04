車臣集中營：殺了你的同志兒子 不然我們要動手了

集中營倖存者向媒體表示，車臣當局要求家長榮譽處決同性戀兒子。（圖擷自推特）

2017-05-04 23:38

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄羅斯聯邦北高加索聯邦管區下轄的車臣自治共和國，社會風氣極度保守，同性戀被視為禁忌。俄國獨立媒體「新報」踢爆，車臣當局逮捕100多名男同志與雙性戀男子至集中營，並施以電擊等酷刑、要求父母殺害同性戀兒子。

集中營倖存者接受媒體訪問時表示，被押送至秘密監獄後立即遭到毆打與電擊，藉此逼供其戀愛對象和同志友人。「他們轉動把手，大概20-30秒就能感受到電擊，昏倒醒來後，又得準備承受下一輪的電擊，通常5-7次。」

此外，車臣政府以「用血液洗滌你的榮譽」為由要求家長弒子，「殺了你的同志兒子，不然我們就要動手了。」倖存者回憶，集中營虐待一名男子2週後傳喚他的家人，他的生命就終結在家人手裡，屍身埋在荒郊野外，連葬禮都沒有。

倖存者說，「如果我回家，我家人也會殺了我。」

根據「新報」，目前超過30多人在車臣集中營遭到殺害，部分由死者家人親手處決，而且這類的集中營不只一處。

車臣官員堅決強烈否認虐待男同志的報導。車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的發言人甚至說，「車臣沒有同性戀者，怎能扣押、迫害這群不存在的人。」

逃出車臣的同性戀者接受莫斯科LGBT團體維權人士的協助，他們擔心家人的安危。

根據美國同志刊物「提倡者」，縱使眾多人權團體向川普施壓，川普仍未發聲，德國總理梅克爾是首位要求俄國總統普廷保護車臣男同志受害者的世界領導人，但克里姆林宮與普廷不知車臣男同志集中營的存在。

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