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美國恐攻受難者家屬 告社群媒體三巨頭協助IS

加州聖伯納迪諾恐攻案恐怖分子法魯克與馬立克。（美聯社）

2017-05-04  23:20

〔即時新聞／綜合報導〕2015年12月2日，美國加州聖伯納迪諾（San Bernardino）發生由恐怖組織伊斯蘭國（IS）追隨者所策畫的恐攻案，造成14死的悲劇。其中3名被害者家屬，昨（3）日向加州南部地區聯邦地方法院按鈴控告，臉書、推特以及谷歌縱容伊斯蘭國在社群平台上設立大量帳號，用以散播極端思想、募集成員與資金，並發動類似聖伯納迪諾案的恐怖攻擊。

根據《風傳媒》報導，訴狀中寫著，「如果沒有這些公司，『伊斯蘭國』就不可能在過去短短數年間發展為全球最可怕的恐怖主義組織。」受害者家屬控告這三家公司，過失殺人、協助教唆恐怖活動以及提供物質支持給恐怖份子等罪。對此，臉書的發言人表示，臉書的規則絕不容忍恐怖組織，也不允許支持恐怖活動的內容。如果接到報告，臉書會立即將它們移除。並表示對家屬以及受難者致上同情之意。

對這3家公司而言，類似的法律訴訟並非首次。在2016年的奧蘭多（Orlando）同志夜總會槍擊案以及同年的達拉斯（Dallas）攻擊警察案後，被害人家屬也對這3家公司提起訴訟。訴訟中請求法院判令這些公司支付補償性損害賠償。

人們到案發現場弔念受難者。（路透社）

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