日本15歲以下兒童人數 連36年減少

2017-05-04 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本的兒童節是5月5日，日本總務省公佈最新數據，顯示截至今年4月1日，日本15歲以下兒童人數為1571萬人，比去年少了17萬人，為連續36年減少。

《中央社》報導，日本總務省調查推估，15歲以下的兒童占總人口比例約12.4%，比去年降低0.1%，創下新低紀錄。

以年齡區分，12至14歲為335萬人、9至11歲為321萬人、6至8歲為317萬人、3至5歲為304萬人、0至2歲為294萬人，也就是年齡層越低，人數越少。

從都道府縣來看，截至2016年10月1日，只有東京都的兒童人數比上一年增加，其他不是持平就是減少；比例部分，沖繩縣兒童占17.2%最多。最低的是秋田縣，兒童的比例占10.2%。

報導引述日媒消息，指出雖然推算時間不同，但在全世界人口超過4000萬的國家中，日本的兒童占總人口比例算是偏低，像美國是19%、法國19.3%、德國13.2%等。