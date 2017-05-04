泰人權律師被控侮辱皇室 面臨最高150年監禁

2017-05-04 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕泰國人權律師組織今（4）日表示，當地一名知名人權律師被控10項侮辱皇室罪名，可能面臨最高150年監禁。

泰國《曼谷郵報》報導，泰國57歲的人權律師巴越（Prawet Prapanukul）為泰國主要反對黨「反獨裁民主聯盟」的成員提供法律援助，在侮辱皇室案中擔任法律顧問。

巴越上周末在家中被軍警逮捕拘留，周三在曼谷法院出庭，被控10項侮辱皇室罪名，還有3項違反泰國刑法116條罪名，其相等於煽動叛亂罪。

泰國人權律師組織的安農（Anon Nampha）說，巴越被控10項違反刑法第112條罪名（侮辱皇室罪），如果被定罪，最高可以處以150年徒刑。安農還面臨3項違反刑法第116條罪名，每項罪行最高可處7年監禁。

警方告訴法庭，巴越被控發表了10條侮辱君主的訊息，以及3則內容被認為是煽動社會混亂的訊息。但嫌疑人否認這些指控。

泰國軍政府發言人表示，他無法就此事作出回應。