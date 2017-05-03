法雜誌刊凱特裸照 英王室怒求償5千萬台幣

法國雜誌在2012年刊登英國王子威廉的妻子凱特上空照，遭英國王室求償150萬歐元（台幣約4986萬元）。（美聯社）

2017-05-03 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕法國雜誌《Closer》在2012年刊登英國王子威廉的妻子凱特（Kate Middleton）上空照，遭英國王室求償150萬歐元（台幣約4986萬元），檢方今天要求法院，應對這種侵犯人隱私的狗仔行為處以鉅額罰款。

綜合外媒報導，法國八卦雜誌《Closer》在2012年9月份，趁著英國王子威廉夫婦在法國南部度假時，拍下凱特裸露上身，老公威廉正在替她的屁股擦防曬的照片，英國王室勃然大怒，威廉王子在照片刊出後立即對雜誌提起了訴訟，威廉夫婦以造成名譽損害為由，索賠150萬歐元（台幣約4986萬元）的賠償。

6名《Closer》雜誌相關人士出庭受審，包含雜誌主編、執行長毛瑞以及疑似拍到照片的2名狗仔記者，威廉夫婦的律師告訴法官，這些偷拍照片英國王室造成了巨大的名譽傷害，除了索賠外，還要求要從重量刑。

法國政府也支持英國王室請求，禁止任何媒體刊登這些偷拍照，並對照片通路進行調查，但這些照片依然出現在多家歐洲媒體上，包含義大利、愛爾蘭等八卦雜誌，預計法院將在7月作出裁決。