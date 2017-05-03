北韓國營媒體：若韓戰開打，日本是最大受害者！

朝鮮勞動黨的機關報實為吹捧領導人或恐嚇外界的手段之一，如此圖為宣稱金正恩已征服了北韓最高的長白山。（資料圖 法新社）

2017-05-03 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕由於金正恩未放棄核試驗且不斷發射飛彈，朝鮮半島問題依然緊張，因此美日為防堵北韓勢力而共同展開聯合軍演。而北韓國營媒體除了批評日本海上自衛隊與美軍航艦共同軍演外，同時也威嚇日本「若朝鮮半島發生戰爭，最大的被害人毫無疑問是日本」，外界認為此聲明是為了牽制與美國密集合作的日本政府。

昨（2）日北韓的朝鮮勞動黨的機關報《勞動新聞》刊登了一篇批評與美軍卡爾文森號聯合軍演的評論，評論表示：「以為跟隨美國就能平安無事的想法是愚蠢的。」、「日本的當權者應當清楚了解，一旦朝鮮半島發生戰爭，最大的受害者就是日本。」

以日本安全保障相關法案為依據，日本海上自衛最大的類型「出雲級」護衛艦於前（1）日開始進行防衛美國艦艇的任務。隨著美日合作的步調加速，2日於官方媒體發表的評論可以視為意欲牽制日本的行為表現。