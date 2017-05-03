少林第一護法下戰帖 徐曉冬：接受挑戰！
2017-05-03 10:36
釋延覺（左）與徐曉冬（右）。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬與「太極傳人」魏雷比武，不到20秒魏雷就被徐曉冬擊敗，引起各界關注，許多門派向徐曉冬下戰帖。最近自稱「少林寺第一護法、第34代武僧」的釋延覺也向他約戰，徐曉冬得知後，表示接受挑戰。
釋延覺表示，想與徐曉冬較量一下，規則自選、平台公開，若是他贏了，就要徐曉冬退出武術界，不從事任何武術相關工作、也不發表任何武術相關言論，百萬獎金一半捐助；倘若自己輸了，則任憑徐曉冬處置。
徐曉冬回應，接受釋延覺的挑戰，時間地點雙方再商量，沒有任何規則，可以好好發揮，希望你給大家帶來真的武術，「咱們隨時聯繫，請不要失言，出家人不打誑語」。
釋延覺的背景令中國媒體質疑，他曾在社群網站拿出證書表明身分，也曾po與少林寺住持釋永信的合影。《新浪河南》在微博上表示，少林寺的相關負責人回應，少林寺並不認識釋延覺。但有網友則替釋延覺解釋，「他已經另立門戶不在少林寺了，但仍然是釋永信的徒弟，是少林武僧，第一護法是曾經。」
徐曉冬表示，接受釋延覺的挑戰。（圖擷取自微博）
《新浪河南》表示，少林寺的相關負責人回應，少林寺並不認識釋延覺。（圖擷取自微博）
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