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太極打輸格鬥？ 他點出中國武術敗北原因
2017-05-02 21:19
外號「雷公」的太極宗師魏雷（左）與格鬥家徐曉冬（右）比武，結果太極敗北。（圖擷取自澎湃新聞）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕近日「太極傳人」魏雷短短10多秒被中國「格鬥狂人」徐曉冬KO的影片受到廣大矚目，徐曉冬更在1日宣佈15天內打遍各大掌門的計劃，讓中國傳統武術門派無不感到危機。曾習武的中國媒體人李江在「金融時報」中文網評論，直言中國武術不能自欺欺人。
李江以自身學習中國武術的經驗表示，中國武術家缺乏實戰搏擊訓練，大多演練「套路」，門派之間的交流也很少動手，頂多就是「講拳」，也就是4隻手比畫，再配合口頭交流。
李江解釋，中國武術的訓練方式不習慣加入技擊的環節，導致中國習武者不知搏擊。「那時候師父常說，套路熟了，便自然懂得打了。」
李江也說，中國武師較保守，不外傳真正的功夫，只傳本家人和信任的弟子，在很大程度上造成功夫失傳。
李江分析，詠春拳的習武者必須接受大量的「黏手訓練」，非常接近實戰，這就是詠春拳風靡全球的主因之一；但太極之所以出名，靠的是出眾的健身效果。
李江直言，長期以來中國武術界因某種利益，使得大量未參透格鬥技巧和武術真諦的拳師隨著傳統文化復興粉墨登場，而且中國難以考證是否存在的傳統武師（如霍元甲、黃飛鴻），變成商業包裝的民族主義產物，滿足中國對西方列強復仇的渴望。
李江結語，中國傳統武術的健身價值不可否認，但若故步自封、自欺欺人，將難以擺脫走向沒落的宿命。
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