躲被窩狂看A片 10歲男童變聲、還有1公分鬍子

2017-05-02 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名男童因身材瘦小被媽媽帶到醫院求診，醫生發現，男童雖年僅10歲，但卻已變聲、鬍子還有1公分長，直言是因為平常接觸太多成人的東西，性早熟了。

中國《都市快報》報導，浙江省中醫院主任醫師董勤在門診時，碰到一名身高不到125公分、已變聲、鬍子還有1公分長的10歲男童。看診時，男童還很害羞，一直躲在媽媽的身後。

男童母親因擔心兒子過於瘦小而求診，但董勤在看了男童的骨齡片後，搖頭直說，「估計很難大幅長高了，骨齡都閉合了」。檢查男童下體後，發現陰毛已經長出，睪丸還增大。

董勤直說，「你們兒子性早熟了」，接觸了太多成人的東西，成人的圖片、異性之間的交往，都會使男童受性刺激，產生性衝動，提早發育。他說，性早熟會丟失生長潛力，影響身高。

男童母親也表示，經常看到兒子躲在被窩裡玩手機，某天無意中發現手機裡有很多成人的東西，裸女打上馬賽克，「當時，我還想兒子可能只是偶爾翻到這些，應該沒事的。」