河馬可愛無極限 「歪頭吐舌」萌翻網友

日本名古屋的東山動植物園河馬「小梅」吐舌模樣萌翻網友。（圖擷自「@tomotomotomomo」推特）

2017-05-01 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕動物園的河馬印象中總是給人給可愛、行動遲緩的感覺，但最有印象的還是那一張「血盆大口」，有網友在網路上分享多張河馬「歪頭吐舌」的照片，網友們看到河馬可愛的模樣，都表示實在是太可愛了。

有網友在臉書「爆料公社」貼出多張河馬的照片，並表示「真可愛，心裡已經溶化了， 雖然是張照片，但已經當成是自己孩子一樣，真像baby 」。其實這隻可愛的河馬是住在日本名古屋市的「東山動植物園」裡，名叫「小梅」，因為擁有一張胖胖的「娃娃臉」讓人誤認為是「河馬寶寶」，但其實牠是隻「侏儒河馬」，今年已經11歲。

「小梅」趴在池畔旁，胖胖的臉一臉呆萌，牠歪著頭還吐出小舌頭，可愛的模樣也讓網友都融化了，紛紛留言表示，「萌萌噠（的）...好愛捏！打破我對河馬的印象」、「以前不知道原來河馬是這麼可愛的呀！」、「俏皮吐舌夠療癒 哈哈～」、「河馬寶寶也太可愛了，要被融化了」、「好萌萌的河馬!!」。

河馬「小梅」歪頭吐舌的模樣讓網友都融化了。（圖擷自「@tomotomotomomo」推特）