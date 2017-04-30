瑞士登山傳奇斯特克 今天攀爬聖母峰失足身亡

2017-04-30 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士登山傳奇人物斯特克（Ueli Steck）今天在攀爬世界第一高峰聖母峰（Mount Everest）時罹難，享年40歲。

綜合外媒報導指出，尼泊爾官員表示，曾創下多項登山紀錄的瑞士登山家斯特克在今天（30日）上午被發現在聖母峰罹難。尼泊爾登山協會（Nepal Mountaineering Association）主席雪爾帕（Ang Tsering Sherpa）說，斯特克疑似是在海拔7861公尺的紐布茲峰（Nuptse）山壁失足墜落，意外身亡。

斯特克曾3度攀登瑞士艾格峰（Eiger）北壁路線，更創下最快登上艾格峰的紀錄。他同時還是阿爾卑斯山脈馬特洪峰（Matterhorn）北壁和大汝拉峰（Grandes Jorasses）快速攀登的紀錄創造者。斯特克在2015年還曾以61天，攀登了阿爾卑斯山區全部82座海拔4千公尺以上的山峰。