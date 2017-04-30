當「奶襲哥」襲胸女乘客 色男竟稱：她胸部對著我…

2017-04-30 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名23歲程姓男子日前搭乘臥鋪火車時，在火車上用手機看色情小說，看著看著便起了生理反應，程男一時色慾薰心，竟當起「奶襲哥」偷摸睡在對面臥鋪女乘客的胸部，事後被逮時竟辯稱「是她胸部正好對著我，忍不住就摸了」。

據《新浪網》報導，當地警方表示，程男來自浙江溫州的鹿城區，原本打算到山西省太原市出差，在旅途間用手機看色情小說打發時間，凌晨2點多醒來時發現，原本空無一人的對面床鋪，躺著一名身穿黑色T恤的女性，一時忍不住就摸了對方的胸部。

程男被逮時辯稱，「她剛好側身朝向我躺著睡，上身沒蓋被子，胸部正好對著我，車廂走道的燈又很昏暗、很誘惑，我看了一會兒，實在忍不住就下手摸了」。程男還說，他第一次伸手摸了一下女子的左胸，見她沒反應，想要再摸第二次時，就被當場抓包了。

這名遭襲胸的女乘客年紀37歲，她向警方表示，自己是第一次遇到這種事情，「我有兩個孩子，大的都十幾歲了，太丟臉了，我都不敢跟我老公講」。而程男則要求警方不要通知家人，說他和女朋友相處快一年了，很快就要訂婚。