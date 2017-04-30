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封鎖維基百科後 土耳其再開除4千名公務員

土耳其去年7月爆發流產政變後，土國總統艾多根便發動了數波整肅行動，今天再發佈新命令，開除近4000名政府官員。（美聯社）

2017-04-30  07:22

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其去年7月爆發流產政變後，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）便發動了數波整肅行動，有外媒報導指出，土國當局昨天封鎖維基百科網站後，今天再發佈新命令，開除近4000名政府官員，同時還禁止電視約會節目。

綜合外媒報導，土耳其當局今天發佈命令指出，將解除3974名公務員的職權，其中有超過1千人任職於司法部，逾1千人為軍方人士，另外還有近500名國立機構的學者也被革職。除此之外，土耳其還發佈另一道命令，將禁止在土國擁有高人氣的電視約會節目。

土耳其自從去年7月15日爆發流產政變後，至今已實施緊急狀態近9個月，期間土國總統艾多根發動數波整肅反對者的行動，除了開除數萬名軍公教人員外，至今共有4萬7000人被捕。

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