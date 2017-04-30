新一波整肅 土耳其開除4000官員

2017-04-30 03:44

〔中央社〕土耳其今天根據去年流產政變後實施的緊急狀態發布新命令，開除將近4000名官員，並禁止電視約會節目。

這是自土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）贏得4月16日擴權修憲公投以來，當局採取的最新強硬整肅行動。當局今天稍早前也祭出引發爭議禁令，封鎖維基百科（Wikipedia）網站。

今天發布的新命令，列出遭開除3974名官員的姓名，包括逾1000名任職司法部公僕以及超過1000名軍方雇員。命令指出，空軍被開革人員包括逾100名飛行員。另有將近500名國立機構的學者也被革職。

土耳其先前曾於26日拘捕超過1000人並把9100多名警察停職，這是對付流亡美國教士葛蘭（Fethullah Gulen）支持者的大規模新整肅行動。土耳其當局指控葛蘭幕後主使去年7月15日爆發的流產政變。

自流產政變以來，土耳其實施緊急狀態已歷時9個月，總共有4萬7000人被捕，引發各界憂心當局正利用整肅來對付所有艾爾段的反對者。

葛蘭否認幕後主使政變，但當局堅稱，為剷除社會中的葛蘭「病毒」，有必要採取整肅行動。

土耳其今天也發布另一道命令，禁止高人氣電視約會節目，政府已研議此舉數個月。

土耳其副總理柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）今年3月曾表示，此禁令正準備中，並稱這類節目不符合土耳其的傳統及習俗。