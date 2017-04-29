教宗方濟各訪埃及遭IS攻擊教堂 促進寬容

2017-04-29 02:52

〔中央社〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天訪問埃及1間教堂，這間教堂去年12月遭伊斯蘭國（IS）炸彈攻擊。教宗開羅之行的目的在促進寬容。

教宗加入從科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）至聖彼得（Saint Peter）和聖保羅（Saint Paul）教堂的遊行活動。

聖彼得和聖保羅教堂去年12月11日遭自殺炸彈攻擊，造成29人喪生。