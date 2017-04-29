快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
教宗方濟各訪埃及遭IS攻擊教堂 促進寬容
2017-04-29 02:52
〔中央社〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天訪問埃及1間教堂，這間教堂去年12月遭伊斯蘭國（IS）炸彈攻擊。教宗開羅之行的目的在促進寬容。
教宗加入從科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）至聖彼得（Saint Peter）和聖保羅（Saint Paul）教堂的遊行活動。
聖彼得和聖保羅教堂去年12月11日遭自殺炸彈攻擊，造成29人喪生。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 川普要南韓為薩德付錢 南韓拿出協議書打臉
- 遊客一直餵 泰國15公斤小胖猴被送去減肥營
- 英國失戀少年虐死母牛 還狂踹剛出生小牛7腳
- 川普百日新政 自由女神抗議
- 全球新聞自由跌到13年來新低 台灣排亞太第6
網友回應
熱門新聞
- 梁聖岳受困山谷一度絕望 「誰先掛就吃對方肉活下去」
- 長榮航董事名單沒有他 張國煒：做個快樂大股東
- 打破慣例的一戰 苦了殷仔
- 婦聯會所邀學者》林德政：婦聯會由蔣夫人一人決定
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 和平島公園晨泳 5月起提早開放
- 男遊林家花園摔傷 市府被判賠38萬
- 開發羅浮溫泉 議員憂影響水庫
- 《觀察筆記》就要投資台灣
- 通靈少女本尊道歉 後悔嫌棄郭書瑤
- 台幣15萬元搜救費用 梁聖岳：我自己付
- 蔡向習近平喊話：展現大國格局
- 【浮世男女】擦身而過
- 痛苦時間比較多 孔劉曾後悔當演員
- 社論》打破公投鳥籠
- 蔡總統：不排除再與川普通話
- 醫殯7月分流 醫院禁附設靈堂
- 象鼻岩三不管 瑞芳促設風景特定區
- 為了「林米魯」 林昶佐搶當立委奶爸
- 台馬輪外海失去動力 軍人、台電員工獲救
- 《健康回白+ 美白防曬59折起》
- 《沉默的羔羊》導演癌歿 好萊塢巨星悼念
- 天冷溫差大 北市6旬男路倒猝死
- 把握週末好天氣！明起告別濕冷 高溫上看30度
- 北市公有停車場 108年全面建置eTag
- 蕭如松園區換妝 穿木屐鞋遊園
- 占星、芳療師募款 助照顧流浪狗
- 精神科名醫李光輝 涉吸金逾億被訴
- 王品首季EPS1.7元 8個季度以來最高
- 《輕奢一夏+ 巧送媽咪也嬌寵自己》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Young writer dies in an apparent suicide: police
- 中華職棒》潘威倫下週上一軍 嘟福將會「獅」
- 常被自己鼾聲嚇醒 才知是 軟顎、舌根塌了
- 殷仔吞首敗／變化球賣相差 打者不買帳
- 湯瑪斯拐氣 綠衫軍宰牛聽牌
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 員林農工謝明坤 踢出首金
- 感覺工作無力? 調查：第4季、星期1、下午3點最常出現
- 激烈自慰扯壞它 男大生每早痛醒
- 自由廣場》別人的孩子有這麼重要嗎！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：教宗方濟各訪埃及遭IS攻擊教堂 促進寬容
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分