中國高跟鞋女駕駛 誤踩油門破牆1死2傷

2017-04-28 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京華貿購物中心發生一起車禍，一位女駕駛分不清楚油門與煞車，直接「爆破」辦公室牆壁接連撞飛2位男性，當時辦公室外一名女保全，也因閃避不及，被車頭頂住狠狠往牆壁撞去，當場傷重不治。

綜合媒體報導，北京華貿購物中心26日時發生一起離奇車禍，一名白色轎車女駕駛從B3轉至B2停車場的過程中，失控撞上一名女保全後，連人帶車「爆破」一間辦公室牆壁，當時辦公室內共3名男子，一名男子是發當時正坐在沙發上，因猛烈的撞擊整個人飛到對面牆上，另一名則被飛濺的瓦礫及塵埃掩埋，所幸2人送醫後僅頭部外傷，但在此之前因閃避不及被迎頭撞上的女保全則直接命喪現場。

有目擊者指稱，該名女駕駛穿著5公分的高跟鞋，疑似是誤把煞車當油門，才會釀禍，不少網友被影片嚇傻，引發廣大討論。

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