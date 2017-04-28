| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

中國高跟鞋女駕駛 誤踩油門破牆1死2傷

2017-04-28  23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京華貿購物中心發生一起車禍，一位女駕駛分不清楚油門與煞車，直接「爆破」辦公室牆壁接連撞飛2位男性，當時辦公室外一名女保全，也因閃避不及，被車頭頂住狠狠往牆壁撞去，當場傷重不治。

綜合媒體報導，北京華貿購物中心26日時發生一起離奇車禍，一名白色轎車女駕駛從B3轉至B2停車場的過程中，失控撞上一名女保全後，連人帶車「爆破」一間辦公室牆壁，當時辦公室內共3名男子，一名男子是發當時正坐在沙發上，因猛烈的撞擊整個人飛到對面牆上，另一名則被飛濺的瓦礫及塵埃掩埋，所幸2人送醫後僅頭部外傷，但在此之前因閃避不及被迎頭撞上的女保全則直接命喪現場。

有目擊者指稱，該名女駕駛穿著5公分的高跟鞋，疑似是誤把煞車當油門，才會釀禍，不少網友被影片嚇傻，引發廣大討論。

相關影片請見：

廣告
  • 中國北京一名女駕駛穿著高跟鞋，誤踩油門直接爆破辦公室牆面，影片曝光後大批網友被這畫面嚇到說不出話。（圖擷自YouTube）

    中國北京一名女駕駛穿著高跟鞋，誤踩油門直接爆破辦公室牆面，影片曝光後大批網友被這畫面嚇到說不出話。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三寶 中國 爆破 高跟鞋
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：中國高跟鞋女駕駛 誤踩油門破牆1死2傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.