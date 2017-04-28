達美航空班機引擎冒火光 起飛後緊急返航

2017-04-28 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕一架從中國北京飛往美國的達美航空班機今傳出在起飛後，右側引擎冒出一陣陣火光，該架航班為此緊急返航，並造成數個航班延誤。

中媒報導指出，今下午5點半左右傳出，一架達美航空編號DL188的班機在從北京起飛不久後，便出現引擎故障，右側引擎可看到冒出黑煙且有明顯火光，並被目擊民眾拍下，之後該架航班已緊急返航，所幸並無傳出人員傷亡。

部份報導指出，該架航班的引擎疑似是遭到鳥擊才出狀況，在緊急返航後也造成多架飛機卡在跑道上無法起飛，確切起因仍有待進一步調查。

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