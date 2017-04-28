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達美航空班機引擎冒火光 起飛後緊急返航

2017-04-28  19:13

〔即時新聞／綜合報導〕一架從中國北京飛往美國的達美航空班機今傳出在起飛後，右側引擎冒出一陣陣火光，該架航班為此緊急返航，並造成數個航班延誤。

中媒報導指出，今下午5點半左右傳出，一架達美航空編號DL188的班機在從北京起飛不久後，便出現引擎故障，右側引擎可看到冒出黑煙且有明顯火光，並被目擊民眾拍下，之後該架航班已緊急返航，所幸並無傳出人員傷亡。

部份報導指出，該架航班的引擎疑似是遭到鳥擊才出狀況，在緊急返航後也造成多架飛機卡在跑道上無法起飛，確切起因仍有待進一步調查。

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  • 一架從中國北京飛往美國的達美航空班機今傳出在起飛後引擎冒出火光，之後緊急返航。（圖擷自秒拍視頻）

    一架從中國北京飛往美國的達美航空班機今傳出在起飛後引擎冒出火光，之後緊急返航。（圖擷自秒拍視頻）

  • 該架班機原本要從北京飛往底特律，卻在起飛不久後緊急返航，被民眾拍下。（圖擷自網路）

    該架班機原本要從北京飛往底特律，卻在起飛不久後緊急返航，被民眾拍下。（圖擷自網路）

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