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男童戴上色盲矯色眼鏡 全新世界讓他激動哭了...

年僅10歲的男童賽維爾戴上阿姨送來的「色盲矯正眼鏡」後，世界頓時充滿色彩，讓他激動落淚。（圖擷自Mirror）

2017-04-28  19:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州一名10歲男童賽維爾（Xavier McCoury）從小就患有色盲，能見的只有黑、灰、白3個顏色，他在近日收到阿姨寄來的「特殊眼鏡」，戴上後他首度看見這色彩斑斕的世界，讓賽維爾難掩激動情緒哭了出來，一旁的家人也為之動容。

據《鏡報》報導，年僅10歲的賽維爾因患有色盲，一直以來能夠見到的顏色只有黑、灰、白3種，就在他生日當天，他的阿姨寄來一份大禮，賽維爾興奮的拆開包裝後，發現裡頭是一副太陽眼鏡，這個時候賽維爾還不知道發生了什麼事，直到他戴上眼鏡的瞬間，世界驟然充滿色彩，讓小小年紀的他馬上飆淚，直呼：「我以後都不想拿下來了！」

阿姨所寄來的「色盲矯正眼鏡」大大的改變了賽維爾的世界，媽媽梅麗莎（Melissa）隨即向兒子展示他喜愛的棒球、頭盔與美國國旗，且將會帶他去看最喜歡的棒球比賽及煙火秀，讓他盡情賞受這個「新世界」。

相關影片請見：

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  • 現在的他可以知道自己喜歡的東西分別分別是什麼顏色，也將與家人一同觀看煙火秀及棒球比賽。（圖擷自Mirror）

    現在的他可以知道自己喜歡的東西分別分別是什麼顏色，也將與家人一同觀看煙火秀及棒球比賽。（圖擷自Mirror）

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