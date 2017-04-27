環保！泰小販用千面鏡子烤肉 12分鐘肉香皮脆

泰國一個路邊攤有別與其他的烤肉攤，不用炭火而是使用「太陽能」，老闆用上千面鏡子反射陽光烤雞。（圖取自《曼谷郵報》）

2017-04-27 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕泰國路邊攤美食聲名遠播，碧武里府的一個路邊攤更有別於其他的烤肉攤，不用炭火而是使用「太陽能」，老闆用上千面鏡子反射陽光烤雞，12分鐘內就可烤出肉香皮脆的雞肉，不僅相當環保，路邊攤還成了觀光景點。

《曼谷郵報》報導，今年60歲的Sila Sutharat已經營陽光烤雞、烤豬肉的特殊路邊攤長達20年，過去他曾和其他攤販一樣使用炭火，直到1997年，他坐在攤位上時，被路旁的車窗反射的陽光照得很熱，因此突發奇想，想把這種「太陽能」應用到烤肉上。

Sila Sutharat展開多次實驗，試圖把陽光反射集中到一個區域上，最後他搭建了一個彎曲的鐵框架，在上面裝設了約1000片3x5英吋的鏡子，透過調整框架和鏡子的角度，讓陽光聚集上放置豬肉和雞肉的面板上。

Sila Sutharat表示，他的「太陽灶」可產生312度高溫，在短短12分鐘內就可烤熟1.2公斤的雞肉，且肉香皮脆。他也分享，太陽能燒烤的最佳時間是上午7-10時和下午2-5時。

環保的「太陽灶」也得到泰國碧武里皇家大學（Phetchaburi Rajabhat University）的認可，讓Sila Sutharat得到科學榮譽學位。