日男滑水被魚襲... 4秒「蛋疼」影片笑翻網友
2017-04-26 20:21
早稻田大學滑水隊的成員Miroku近日在推特表示，「被魚擊中了下體」，還分享一段4秒影片描述他滑水時的悲劇。（圖擷取自推特影片）
〔即時新聞／綜合報導〕滑水（Water skiing）是一項頗夯的水上運動，日本名校男大學生日前在滑水時，發生了出人意料的情況，因一條魚產生痛苦的悲劇。
日本《rocketnews 24》報導，早稻田大學滑水隊的成員Miroku近日在推特表示，「被魚擊中了下體」，還分享一段4秒影片描述他滑水時的悲劇。從影片可見，Miroku在滑水途中，有一隻魚突然躍出海面，直擊他的下體，讓他痛得雙手放開握把壓住下半身。
這段4秒影片在網路引起不小回響，網友看了紛紛直說快笑死了，笑稱這是「魚腸」誕生的瞬間，還有網友說這是真正的「魚雷」。Miroku則說，這不是開玩笑，是個嚴肅的事情。
Miroku的該則推文從22日至今，已有超過6萬人分享，7萬多人按讚。
魚が股間に直撃した。 pic.twitter.com/vhKkEIrt4P— Miroku （@M3M6M9M） 2017年4月22日
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- 赴德談女權遭問「妳憑什麼坐在這？」 伊凡卡囧答....
- 防範北韓！ 日戰機加入美航母演訓
- 歐巴馬回來了！ 華爾街演講收1200萬惹議
- 部署THAAD 傳美軍開始將零件移往場址
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- 桃市雞蛋沒戴奧辛 蛋行不願重新上架
- 假反年改真統戰？ 綠委嗆統促黨：滾回你們中國啦
- 沒爽約殷仔 連「起點」都是驚喜巧合
- 中國差旅費遭凍結 金管會今赴立院專案報告
- 為剪褲恩怨哭整晚 糖果釋善意：願聯絡勇兔
- Q1獲利優於預期 SK海力士併東芝錢景看俏
- 少女蹺家8天 騎車124公里會毒男
- MLB》拚了！ 替補老將飛越捕手搏命搶分（影音）
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 牌照未稅車輛停進台東市收費停車格 將補稅罰鍰
- 爬喜馬拉雅山失蹤梁聖岳找到人了 梁父：心情很激動
- 6旬翁不爽被甩 竟散佈女友裸照還標註「價碼」
- 兩光拚命漲 光燿科、聯一光前二月仍虧損
- 反年改與白狼為伍 徐永明：只會向下沉淪！
- 國際B肝疫苗產能不足 5月起寶寶改打6合1
- 電信業者搶攻LPWAN 遠傳攜手正文打造LoRa
- 蜂農嘆 農藥施用不當害死蜂群
- 男子離鄉40載 東非妻女千里代尋親
- 苗縣國中生嚼檳榔率 去年首度高出全國
- 三星再傳爆炸！病患醫院看診 舊手機竄出火苗
- 東港深夜傳槍響 警方飛車逮人嫌犯中彈
- 財改讓高鐵賺錢 31億回饋金6月入國庫
- 北港》民宅超級「神」氣 裝飾23米高媽祖像
- Gary閃婚換電話避嫌宋智孝？ 哈哈自爆遭已讀不回
- 荷苞山桐花已盛開 桐花祭「四月雪」正美
- 台股收盤上漲14.74點 報9856.45點
- 韓職》大浩看到了！ 百公斤打者連跑三個壘包衝本壘得分（影音）
- 【愛讀書】 《探路》
- 預付卡未詳實登錄 中華電信遭NCC開罰90萬
- 女用情趣坐騎「深入其境」 學生設計超前衛
- 故事》穿越到唐代千萬不要做的五種人（3）：胡姬
- 川普大減稅 黨內憂赤字惡化
- 獨家／台灣名導服刑中拍片 參賽對假釋「沒幫助！」
- 自由談》心肝有所貪，頭殼鑽雞籠
- 檢警破獲非法牛樟菇集團 近年花東最大宗
- 技藝課程愛上汽車 高一女挺進汽車板金全國決賽
- 偷一處丟一物 這偷兒真叫人猜不透
- 中市BRT錯誤政策？ 朝野議員看法不同
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日男滑水被魚襲... 4秒「蛋疼」影片笑翻網友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分