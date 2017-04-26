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日男滑水被魚襲... 4秒「蛋疼」影片笑翻網友

早稻田大學滑水隊的成員Miroku近日在推特表示，「被魚擊中了下體」，還分享一段4秒影片描述他滑水時的悲劇。（圖擷取自推特影片）

2017-04-26  20:21

〔即時新聞／綜合報導〕滑水（Water skiing）是一項頗夯的水上運動，日本名校男大學生日前在滑水時，發生了出人意料的情況，因一條魚產生痛苦的悲劇。

日本《rocketnews 24》報導，早稻田大學滑水隊的成員Miroku近日在推特表示，「被魚擊中了下體」，還分享一段4秒影片描述他滑水時的悲劇。從影片可見，Miroku在滑水途中，有一隻魚突然躍出海面，直擊他的下體，讓他痛得雙手放開握把壓住下半身。

這段4秒影片在網路引起不小回響，網友看了紛紛直說快笑死了，笑稱這是「魚腸」誕生的瞬間，還有網友說這是真正的「魚雷」。Miroku則說，這不是開玩笑，是個嚴肅的事情。

Miroku的該則推文從22日至今，已有超過6萬人分享，7萬多人按讚。

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