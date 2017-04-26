韓總統大選倒數13天 這家企業員工投票有錢拿！
2017-04-26 18:58
南韓總統大選倒數13天，海外選民已在昨（25）日起開始投票。在南韓當地，有企業為鼓勵選民參與大選祭出獎金。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選倒數13天，海外選民已在昨（25）日起開始投票。在南韓當地，有企業為鼓勵選民參與大選祭出獎金，員工、員工家人若參加投票，每人可拿到1萬韓元（約260台幣）。
《韓聯社》報導，位於首爾東南方忠州市的Bosung電力科技公司週三（26日）表示，公司員工、承包商的工人、工人家屬，若在5月9日的大選投票，將發給每人1萬韓元。
該公司說，這項獎勵制度自2003年開始，目的是鼓勵員工行使投票權。公司表示，與過往不同的是，今年選舉的家屬獎勵金翻倍，提高到1萬韓元。
在去年南韓國會選舉中，該公司的投票率為95.4%，全國投票率為58%；在2012年總統大選時，該公司的投票率達到88.4%，高於全國的75.8%。
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