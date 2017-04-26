朝鮮半島海域 傳有超過50艘多國潛艇活動

目前美國核子動力潛艦密西根號（USS Michigan），已抵達南韓釜山。（法新社）

2017-04-26 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊繃，引發周邊各國高度關注，紛紛派出偵查力量前往朝鮮半島刺探情報，上月就有俄羅斯潛艇，在美韓聯合軍演其間就近監視，蹤跡曝光後被迫浮出水面，更傳出朝鮮半島周邊海域有超過50艘潛艇在活動。

綜合韓國媒體報導，美韓兩國的海軍潛艇與海上巡邏機，在上月22日進行聯合演習，演習過程中發現疑似潛艇的物體，在隨後展開追逐，經過78個小時的追逐後，該潛艇被迫浮出水面，經確認後，證實為俄羅斯主力「基洛級」常規動力潛艇（Kilo class），事後，韓國海軍立刻向俄羅斯太平洋艦隊司令部表達抗議，俄太平洋艦隊在回信中稱：「派出潛艇是蒐集與第三國軍演相關的情報，並非監視韓海軍」。

俄潛艇並非個案，隨著東北亞局勢高度緊張，周邊海域也成為潛艇活躍的區域，傳出在鄰近朝鮮半島海域中有包括南韓、北韓、美國、中國、日本、俄羅斯等國超過50艘潛艇在活動；日本軍事分析家表示，中國派出20艘潛艇在半島周邊游弋，而美國為了進行牽制，很有可能也派出類似數量的潛艇。

目前美國核子動力潛艦密西根號（USS Michigan），已抵達南韓釜山，美國海軍聲明稱潛艦的動向是例行行程，雖然密西根號不會加入美韓軍演，但希望藉此強調美韓海軍之間的緊密聯盟關係。