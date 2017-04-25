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擁500萬核彈青年？ 北韓嗆：會把地球炸成碎片

北韓嗆美國與南韓，若再挑釁，就會遭受500萬核彈青年的反擊。（美聯社）

2017-04-25  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕北韓又對美國和南韓開嗆！「金日成金正日主義青年同盟中央委員會」發言人發表聲明，強調北韓青年會無情地殲滅美、韓的好戰份子，國內的500萬名青年會拿著500萬顆核彈，不留情地毀滅一切。

據《朝鮮中央通訊社》報導，聲明中指出，北韓500萬青年大軍一旦大怒，就會將整個地球炸成碎片。如果敵人做出任何挑釁，那麼北韓青年先鋒將化身為「白頭山的閃電」、「白頭山的飆風」，一舉解放南韓。

北韓強調，同時會把太平洋彼岸的「邪惡帝國」炸成焦土，讓全世界清楚地看到，北韓青年大軍是如何把挑釁者從地球上根除。

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